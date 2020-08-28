Чемпион НБА Газоль: проблема расизма очень глубокая

Испанский центровой клуба «Торонто Рэпторс» Марк Газоль высказал мнение о бойкоте матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда мы приехали в Орландо, у нас была чёткая цель: чтобы люди заметили наши акции во время матчей и заговорили о проблеме расизма. Однако проблема очень глубокая, наши локальные действия не находят ответа за пределами «пузыря», и это нас разочаровало», — приводит слова Газоля Eurohoops.

Матчи плей-офф НБА были приостановлены 26 августа в знак протеста против расизма из-за инцидента в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

Ранее сообщалось, что НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф.