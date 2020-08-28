Чемпион НБА Газоль: проблема расизма очень глубокая

Короткая ссылка
Испанский центровой клуба «Торонто Рэпторс» Марк Газоль высказал мнение о бойкоте матчей плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Чемпион НБА Газоль: проблема расизма очень глубокая
  • Reuters

«Когда мы приехали в Орландо, у нас была чёткая цель: чтобы люди заметили наши акции во время матчей и заговорили о проблеме расизма. Однако проблема очень глубокая, наши локальные действия не находят ответа за пределами «пузыря», и это нас разочаровало», — приводит слова Газоля Eurohoops.

Матчи плей-офф НБА были приостановлены 26 августа в знак протеста против расизма из-за инцидента в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

Ранее сообщалось, что НБА сделала заявление относительно возобновления плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить