СМИ: Отец Месси сказал директору ПСЖ, что игрок хочет перейти в «Манчестер Сити»

Хорхе Месси, отец нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, сообщил спортивному директору французского ПСЖ Леонардо Араужо, что его сын хочет перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Сити».

Об этом сообщает L'Equipe.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет €700 млн. Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Ранее сообщалось, что Месси сказал Хосепу Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити».