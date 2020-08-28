Глава UFC выступил в поддержку Трампа перед президентскими выборами в США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выступил в поддержку действующего президента США Дональда Трампа перед выборами.

«Я считаю, что сейчас нам как никогда нужны лидерские качества президента Трампа. Нам предстоит пройти ещё долгий путь. Но в эти тяжёлые времена нам нужны его уникальные способности», — цитирует Уайта MMA Junkie.

По его словам, Трамп — один из самых преданных людей, которых ему доводилось встречать. Он также считает, что у действующего президента бесконечный запас энергии.

«Никто и никогда не сможет сказать, что работает больше него. Он очень любит нашу страну и верит в людей», — добавил Уайт.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Соперником Трампа на них будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее Трамп высказался о бойкоте матчей плей-офф игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).