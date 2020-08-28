КДК РФС отменил удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил об отмене удалений защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:0) и хавбека грозненского «Ахмата» Антона Швеца в игре со столичным «Локомотивом» (3:2).

РИА Новости

«КДК РФС отменил ошибочно применённые удаления для Дмитрия Скопинцева и Антона Швеца. КДК принял решение на основании заключения экспертно-судейской комиссии», — цитирует Григорьянца «Чемпионат». Ранее сообщалось, что «Зенит» обратился в РФС из-за неназначенного пенальти за падение Малкома.