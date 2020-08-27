«Зенит» обратился в РФС из-за неназначенного пенальти за падение Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) из-за удаления Вильмара Барриоса и эпизода с падением Малкома в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая жёлтая карточка Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме. В данном случае мы хотим детальных разъяснений, чем руководствовался судья, принимая такие решения. Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном дали пенальти, а в другом — нет, все могут подумать об очередном скандале. Сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений. Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, потому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее Хусаинов выразил мнение, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома.