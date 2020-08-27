Хусаинов считает, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче пятого тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Зенит» (1:0).
Хусаинов считает, что судья должен был поставить пенальти в ворота «Динамо» за падение Малкома
  • РИА Новости

«Малком красиво «показал» момент со своим падением в штрафной «Динамо», но нарушение правил со стороны Каборе было очевидным. Подобные моменты случались и ранее в этом сезоне, реакция на них была разная. Появилось объяснение — недостаточный контакт. Это поставило арбитров перед дилеммой, как эту «достаточность» определять. Скажите прямо — да или нет? Когда начинаются эти витиеватые формулировки, то судьи плывут. Начало нарушения правил было за пределами штрафной, а окончание — в штрафной. Без сомнения, это пенальти», — цитирует Хусаинова «Советский спорт».

Также бывший арбитр согласился с мнением судьи Станислава Васильева, показавшего в матче красную карточку игроку «Динамо» Дмитрию Скопинцеву за фол на Эмилиано Ригони.

Ранее «Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с «Зенитом».

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