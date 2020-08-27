«Динамо» обратилось в РФС по поводу удаления Скопинцева в матче с «Зенитом»

Александр Удальцов, начальник команды московского «Динамо», рассказал, что клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу удаления защитника Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Сегодня днём мы обратились в КДК и экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Дмитрия Скопинцева во вчерашнем матче с «Зенитом». Мы считаем, что первоначально вынесенное до вмешательства VAR решение в виде жёлтой карточки — абсолютно верное», — цитирует Удальцова «Чемпионат».

По его мнению, Скопинцев в эпизоде с удалением не использовал чрезмерную силу, не шёл в подкат издалека и не был в фазе прыжка. Удальцов отметил, что контакт с хавбеком «Зенита» Эмилиано Ригони произошёл в районе бутсы и не нанёс вреда его здоровью. Кроме того, аргентинец сразу поднялся после нарушения и принял извинения Скопинцева.

«Данный эпизод крайне схож с эпизодом с фолом Магомеда Оздоева в игре со «Спартаком». Тогда экспертная комиссия признала жёлтую карточку верным решением. Надеемся, что комиссия оперативно рассмотрит наше обращение и Дмитрий сможет принять участие в ближайшем матче с «Уфой», — добавил Удальцов.

«Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0.

Ранее «Зенит» высмеял манеру игры «Динамо» в матче пятого тура РПЛ.