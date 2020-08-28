Футболист «Локомотива» Баринов перенёс операцию на колене

Короткая ссылка
Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов перенёс операцию на травмированном колене.
Футболист «Локомотива» Баринов перенёс операцию на колене
  • © Российская премьер-лига

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Баринова прооперировали в одной из клиник Рима.

Отмечается, что после выписки он начнёт первый этап реабилитации в Италии, а позднее вернётся в расположение команды, где продолжит восстановление.

Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. В последствии у него был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

Ранее сообщалось, что Гилерме пожелал травмированному Баринову вернуться на поле ещё более сильным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить