Футболист «Локомотива» Баринов перенёс операцию на колене
- © Российская премьер-лига
Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Баринова прооперировали в одной из клиник Рима.
Отмечается, что после выписки он начнёт первый этап реабилитации в Италии, а позднее вернётся в расположение команды, где продолжит восстановление.
Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. В последствии у него был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.
Ранее сообщалось, что Гилерме пожелал травмированному Баринову вернуться на поле ещё более сильным.