Футболист «Локомотива» Баринов перенёс операцию на колене

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов перенёс операцию на травмированном колене.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Баринова прооперировали в одной из клиник Рима.

Отмечается, что после выписки он начнёт первый этап реабилитации в Италии, а позднее вернётся в расположение команды, где продолжит восстановление.

Баринов на 16-й минуте матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» упал на газон, схватившись за колено. Он не сумел самостоятельно покинуть поле — его увезли на электрокаре. В последствии у него был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

Ранее сообщалось, что Гилерме пожелал травмированному Баринову вернуться на поле ещё более сильным.