Комличенко рассказал, в каких топ-клубах Европы он мечтает играть

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Николай Комличенко рассказал, мечтает ли он снова играть в Европе.

«Я ничего не загадываю. Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный, и личный. На данный момент речь об этом не идёт, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока что ещё не всё получается, и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и всё остальное придёт», — приводит слова Комличенко Transfermarkt.

Он также рассказал, в каком из европейских топ-клубов он мечтает выступать.

«Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто», — добавил форвард.

До перехода в «Динамо» 25-летний Комличенко выступал в Чехии за «Слован» и «Млада-Болеслав».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука.