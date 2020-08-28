Комличенко рассказал, в каких топ-клубах Европы он мечтает играть

Короткая ссылка
Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Николай Комличенко рассказал, мечтает ли он снова играть в Европе.
Комличенко рассказал, в каких топ-клубах Европы он мечтает играть
  • РИА Новости

«Я ничего не загадываю. Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный, и личный. На данный момент речь об этом не идёт, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока что ещё не всё получается, и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и всё остальное придёт», — приводит слова Комличенко Transfermarkt.

Он также рассказал, в каком из европейских топ-клубов он мечтает выступать.

«Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто», — добавил форвард.

До перехода в «Динамо» 25-летний Комличенко выступал в Чехии за «Слован» и «Млада-Болеслав».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить