СМИ: «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука

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Итальянский футбольный клуб «Аталанта» достиг договорённости с московским «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Алексея Миранчука.
СМИ: «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука
  • Reuters

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, «Локомотив» согласился отпустить своего игрока за сумму порядка €14 млн.

Отмечается, что теперь клубу из Бергамо предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук восстановится после травмы.

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