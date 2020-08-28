СМИ: «Аталанта» договорилась с «Локомотивом» по трансферу Миранчука
- Reuters
Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, «Локомотив» согласился отпустить своего игрока за сумму порядка €14 млн.
Отмечается, что теперь клубу из Бергамо предстоит согласовать условия личного контракта с самим футболистом.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.
Ранее в «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук восстановится после травмы.