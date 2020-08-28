Рябинский рассказал, когда может состояться второй бой Поветкина с Уайтом
- @povetkinalexandr
«Мы активируем опцию реванша, потому что у нас в контракте есть такой обязательный пункт. Да, можно сейчас гоняться за статусом претендента, но сколько времени это займёт? А реванш можно провести прямо в ближайшее время, для нас это интересно. Что касается сроков второго боя с Уайтом, то я думаю, что мы можем провести реванш в конце этого года или в начале следующего. Всё равно я думаю, что Саша победит и во второй раз», — приводит слова Рябинского РИА Новости.
23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее Рябинский взыскался о возможном бое Поветкина и Усика.