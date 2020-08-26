Рябинский о возможном бое Поветкина и Усика: из-за политики из ребят начнут делать врагов

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказался о возможном поединке между российским боксёром Александром Поветкиным и украинцем Александром Усиком.

«В мире встретить бой Поветкина и Усика реально. Но зачем это надо? Я не исключаю такую возможность, но сейчас у него свой путь, у нас свой. В любом случае вмешается политика и начнут делать из ребят врагов», — сказал Рябинский на пресс-конференции.

23 августа 40-летний Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде поединка за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Ранее Поветкин ответил на вопрос, где бы хотел провести бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом.