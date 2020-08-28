Член Зала славы НБА Лют Олсон скончался в возрасте 85 лет

Короткая ссылка
Бывший тренер команды Аризонского университета, член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Лют Олсон скончался в возрасте 85 лет.
Член Зала славы НБА Лют Олсон скончался в возрасте 85 лет
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Причины смерти прославленного специалиста не уточняются.

Олсон тренировал студенческую команду Аризонского университета на протяжении 24 лет. В 1997 году «Аризона Уайлдкэтс» под его руководством выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Олсон был введён в Зал славы баскетбола в 2002 году.

Ранее сообщалось, что основатель клуба НБА «Портленд» скончался на 97-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить