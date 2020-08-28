Член Зала славы НБА Лют Олсон скончался в возрасте 85 лет
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Причины смерти прославленного специалиста не уточняются.
Олсон тренировал студенческую команду Аризонского университета на протяжении 24 лет. В 1997 году «Аризона Уайлдкэтс» под его руководством выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Олсон был введён в Зал славы баскетбола в 2002 году.
Ранее сообщалось, что основатель клуба НБА «Портленд» скончался на 97-м году жизни.