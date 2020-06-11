Основатель клуба НБА «Портленд» скончался на 97-м году жизни

Основатель и почётный президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Гарри Гликман умер в возрасте 96 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Отмечается, что Гликман ушёл из жизни 10 июня. Причины смерти пока не называются.

Гликман способствовал появлению в Национальной баскетбольной ассоциации команды из Портленда и самолично её возглавил. Вплоть до 1994 года он руководил клубом, после чего занял должность почётного президента.

В 1977 году «Трэйл Блэйзерс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Трижды в своей истории команда побеждала в Западной конференции и шесть раз занимала первое место в Северо-Западном дивизионе по итогам регулярного сезона.

Ранее сообщалось, что НБА совместно с профсоюзом игроков разработала план, который позволит отдельным баскетболистам отказаться от возобновления сезона-2019/20 без штрафных санкций.