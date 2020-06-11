Источник: НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с профсоюзом игроков разработала план, который позволит отдельным баскетболистам отказаться от возобновления сезона-2019/20 без штрафных санкций.
Источник: НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN. За последние сутки от 40 до 50 игроков НБА обсуждали своё нежелание завершать сезон в Орландо, однако пока никто из них не обратился с официальным заявлением об отказе в профсоюз. 

В качестве причин не продолжать сезон баскетболисты называют семейные обстоятельства, невозможность покидать кампус «Диснейуорлд», пандемию коронавируса и политическую ситуацию в США. Скорее всего, речь идёт о баскетболистах команд, которые уже ни на что не претендуют в этом сезоне.

Чемпионат НБА возобновится 31 июля в «Диснейуорлде», который находится в Орландо, штат Флорида.

Ранее был обнародован предварительный календарь заключительного этапа сезона НБА.

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