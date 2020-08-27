Экс-футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио может перейти в «Локомотив»

Короткая ссылка
Агент экс-полузащитника «Терека» и «Зенита» Жозе Маурисио Пьер Фернандес заявил, что ждёт решения руководства московского «Локомотива» по подписанию его клиента до 28 августа.
Экс-футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио может перейти в «Локомотив»
  • Reuters

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива». Ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть в следующем матче. Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Ждём сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если же ответа не будет, игрок поедет в Испанию», — цитирует Фернандеса «РБ-Спорт».

Последним клубом 31-летнего Маурисио был греческий ПАОК, который он покинул нынешним летом по истечении контакта. С 2010 по 2015 год бразилец выступал за «Терек», после чего провёл полтора сезона в «Зените».

Ранее в РЖД отреагировали на призыв болельщиков уволить Кикнадзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить