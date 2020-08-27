Экс-футболист «Зенита» и «Терека» Маурисио может перейти в «Локомотив»

Агент экс-полузащитника «Терека» и «Зенита» Жозе Маурисио Пьер Фернандес заявил, что ждёт решения руководства московского «Локомотива» по подписанию его клиента до 28 августа.

«Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он хорошо знает игрока. Также я попросил своего друга сделать предложение спортивному директору «Локомотива». Ему понравилась идея, и клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть в следующем матче. Также есть предложения из «Эльче», «Уэски» и «Валенсии», но меня просили подождать. Ждём сегодня или завтра ответ от Марко и клуба. Если же ответа не будет, игрок поедет в Испанию», — цитирует Фернандеса «РБ-Спорт».

Последним клубом 31-летнего Маурисио был греческий ПАОК, который он покинул нынешним летом по истечении контакта. С 2010 по 2015 год бразилец выступал за «Терек», после чего провёл полтора сезона в «Зените».

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