В РЖД отреагировали на призыв болельщиков уволить Кикнадзе

Короткая ссылка
В департаменте социального развития ОАО «РЖД» ответили на письмо фаната московского «Локомотива», отправленное после встречи руководства и футболистов клуба с фанатами.
В РЖД отреагировали на призыв болельщиков уволить Кикнадзе
  • РИА Новости

«Учитывая, что по итогам завершившегося чемпионата России по футболу ФК «Локомотив» стал серебряным призёром и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности. В настоящее время клуб развивается согласно стратегии АО «ФК «Локомотив» на 2020—2023 годы», — говорится в письме, опубликованном в группе объединения фанатов «Локомотива» UnitedSouth во «ВКонтакте».

Между болельщиками и руководством клуба обострились отношения после того, как не был продлён контракт с легендарным главным тренером команды Юрием Сёминым.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить