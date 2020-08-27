В РЖД отреагировали на призыв болельщиков уволить Кикнадзе

В департаменте социального развития ОАО «РЖД» ответили на письмо фаната московского «Локомотива», отправленное после встречи руководства и футболистов клуба с фанатами.

«Учитывая, что по итогам завершившегося чемпионата России по футболу ФК «Локомотив» стал серебряным призёром и получил право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности. В настоящее время клуб развивается согласно стратегии АО «ФК «Локомотив» на 2020—2023 годы», — говорится в письме, опубликованном в группе объединения фанатов «Локомотива» UnitedSouth во «ВКонтакте».

Между болельщиками и руководством клуба обострились отношения после того, как не был продлён контракт с легендарным главным тренером команды Юрием Сёминым.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука.