Кучеров повторил результат Тарасенко по голам в плей-офф НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на девятое место в списке лучших снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.
Кучеров повторил результат Тарасенко по голам в плей-офф НХЛ
  • Reuters

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (7:1) Кучеров забросил одну шайбу и достиг отметки 33 гола в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 заброшенных шайб). Второе место занимает Евгений Малкин (63). Тройку лучших замыкает Сергей Фёдоров (52). 

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ.

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