Кучеров вышел на второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков с момента своего дебюта в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (7:1) россиянин забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами. Таким образом, он набрал четыре очка и теперь в его активе 75 очков с момента его дебюта в плей-офф НХЛ, который произошёл в 2014 году.

Рекордсменом по данному показателю является Сидни Кросби с 84 очками.

Ранее сообщалось, что Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ.