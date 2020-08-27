Кучеров вышел на второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков с момента своего дебюта в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вышел на второе место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ
  • Reuters

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (7:1) россиянин забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами. Таким образом, он набрал четыре очка и теперь в его активе 75 очков с момента его дебюта в плей-офф НХЛ, который произошёл в 2014 году.

Рекордсменом по данному показателю является Сидни Кросби с 84 очками.

Ранее сообщалось, что Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить