Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первый раз в своей карьере набрал четыре очка за матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters

© John E. Sokolowski-USA TODAY Sports