Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первый раз в своей карьере набрал четыре очка за матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров впервые в карьере набрал четыре очка в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (7:1) россиянин забросил одну шайбу и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ.

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