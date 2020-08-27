Ловрен — о матче с «Динамо»: ненавижу проигрывать

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от матча пятого тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).

«Ненавижу проигрывать матчи, извините. Мы показали свою не лучшую игру, но мы вернемся в следующем матче. Спасибо за поддержку, болельщики. Я надеюсь, Себастьян Дриусси получил не настолько серьезную травму. Скорейшего выздоровления, амиго», — написал Ловрен в Instagram.

Хорват в концовке игры отметился эмоциональным поведением и заработал жёлтую карточку в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что «Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом».