Ловрен — о матче с «Динамо»: ненавижу проигрывать
- РИА Новости
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«Ненавижу проигрывать матчи, извините. Мы показали свою не лучшую игру, но мы вернемся в следующем матче. Спасибо за поддержку, болельщики. Я надеюсь, Себастьян Дриусси получил не настолько серьезную травму. Скорейшего выздоровления, амиго», — написал Ловрен в Instagram.
Хорват в концовке игры отметился эмоциональным поведением и заработал жёлтую карточку в компенсированное время.
Ранее сообщалось, что «Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом».