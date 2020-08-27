«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
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«Мы в протоколе укажем, что не согласны с этим удалением, и оспорим его. А компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение», — цитирует Новикова пресс-служба московского клуба.
На 71-й минуте Скопинцев грубо сыграл против Эмилиано Ригони и получил жёлтую карточку от арбитра. Однако затем было решено применить VAR на предмет прямой красной карточки. Судья Васильев сам посмотрел эпизод с нескольких ракурсов и удалил Скопинцева с поля.
Ранее Новиков прокомментировал победу над «Зенитом».