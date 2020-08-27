«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что клуб оспорит удаление полузащитника клуба Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).
«Динамо» опротестует удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Мы в протоколе укажем, что не согласны с этим удалением, и оспорим его. А компетентные органы, которые отвечают за судейство, вынесут какое-либо решение», — цитирует Новикова пресс-служба московского клуба.

На 71-й минуте Скопинцев грубо сыграл против Эмилиано Ригони и получил жёлтую карточку от арбитра. Однако затем было решено применить VAR на предмет прямой красной карточки. Судья Васильев сам посмотрел эпизод с нескольких ракурсов и удалил Скопинцева с поля.

Ранее Новиков прокомментировал победу над «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить