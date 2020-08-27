Новиков прокомментировал победу над «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новиков прокомментировал победу над «Зенитом»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Мы проявили характер. В первом тайме показали достаточно хорошую игру, а во втором — вытерпели давление, качественно оборонялись и одержали заслуженную победу. Перед «Зенитом», мы провели достаточно хороший цикл. У нас было два дня для восстановления, один тренировочный, и сегодня игра в 9 вечера. Этого для восстановления достаточно. Ребята показали, что физически они готовы очень хорошо. Плюс, безусловно, характер и то, что это была домашняя игра при наших болельщиках. Мы им хотим сказать спасибо и надеемся, что на каждом домашнем матче поддержка будет такой же, как сегодня», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

Ранее Семак заявил, что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить