Новиков прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы проявили характер. В первом тайме показали достаточно хорошую игру, а во втором — вытерпели давление, качественно оборонялись и одержали заслуженную победу. Перед «Зенитом», мы провели достаточно хороший цикл. У нас было два дня для восстановления, один тренировочный, и сегодня игра в 9 вечера. Этого для восстановления достаточно. Ребята показали, что физически они готовы очень хорошо. Плюс, безусловно, характер и то, что это была домашняя игра при наших болельщиках. Мы им хотим сказать спасибо и надеемся, что на каждом домашнем матче поддержка будет такой же, как сегодня», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

Ранее Семак заявил, что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите.