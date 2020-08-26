Семак: «Динамо» практически в полном составе сидело в защите

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).

«Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов соперника. Пытались отыграться, но моментов у нас было немного, потому что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите. Так многие против нас в РПЛ играют. Иногда получается вскрывать подобную оборону, а иногда нет. Предполагали, что «Динамо» может сыграть в три центральных защитника. Но думали, что они будут больше атаковать», — сказал Семак после матча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в матче РПЛ.