Семак: «Динамо» практически в полном составе сидело в защите

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:1).
Семак: «Динамо» практически в полном составе сидело в защите
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Обидно проигрывать. Пропустили после одного из немногочисленных стандартов соперника. Пытались отыграться, но моментов у нас было немного, потому что «Динамо» практически в полном составе сидело в защите. Так многие против нас в РПЛ играют. Иногда получается вскрывать подобную оборону, а иногда нет. Предполагали, что «Динамо» может сыграть в три центральных защитника. Но думали, что они будут больше атаковать», — сказал Семак после матча.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 11 месяцев проиграл в матче РПЛ.

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