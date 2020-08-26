Тренер «Ахмата» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» (3:2) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Ахмата» с победой, давно мы не выигрывали у «Локомотива». Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила всё, о чём договаривались. Вторая половина получилась нервной и рваной из-за наших ошибок и потерь. Будем работать, чтобы их не было, как и красных карточек. «Локомотив» имел на один день меньше подготовки плюс потерял двух системообразущих футболистов — Баринова и Алексея Миранчука. Нам повезло, что так вышло. Но сама по себе победа — победа духа», — заявил Талалаев после матча.

«Ахмат» заканчивал встречу вдевятером из-за удалений двух футболистов.

Ранее Николич заявил, что недоволен результатом матча с «Ахматом».