Тренер «Ахмата» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом»

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» (3:2) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Ахмата» прокомментировал выездную победу над «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Ахмата» с победой, давно мы не выигрывали у «Локомотива». Первый тайм наша команда сыграла хорошо, выполнила всё, о чём договаривались. Вторая половина получилась  нервной и рваной из-за наших ошибок и потерь. Будем работать, чтобы их не было, как и красных карточек. «Локомотив» имел на один день меньше подготовки плюс потерял двух системообразущих футболистов — Баринова и Алексея Миранчука. Нам повезло, что так вышло. Но сама по себе победа — победа духа», — заявил Талалаев после матча.

«Ахмат» заканчивал встречу вдевятером из-за удалений двух футболистов.

Ранее Николич заявил, что недоволен результатом матча с «Ахматом».

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