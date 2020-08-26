Николич: я недоволен результатом матча с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (2:3).

«Первый тайм мы играли очень медленно и высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни сами себя. Так нельзя. Всё в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы совершили очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки. Я недоволен результатом встречи. У нас был серьёзный матч, в команде есть проблемы — травмированы лидеры, а в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к «Зениту», — сказал Николич после матча.

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд в нынешнем сезоне. В шестом туре РПЛ «Локомотив» встретится с действующим чемпионом страны «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уступил «Ахмату» в матче РПЛ.