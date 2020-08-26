Уайт: мне необходимо внести коррективы перед реваншем с Поветкиным

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от возможного повторного поединка с Александром Поветкиным.

«Я никогда не говорил, что являюсь совершенным боксёром. Мой стиль отличается от традиционного из-за моего жизненного опыта. Мне необходимо принять во внимание всё, что было сказано, и следовать советам, которые я получил. Я не превращусь во Владимира Кличко, не буду драться с Поветкиным, как он. Я не стану Джошуа или кем-то другим. Я делаю то, что делаю. Но мне необходимо внести коррективы», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Первый бой между этими боксёрами закончился победой Поветкина нокаутом в пятом раунде.

Ранее Уайт пообещал Поветкину войну в поединке-реванше.