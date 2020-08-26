Уайт пообещал Поветкину войну в поединке-реванше

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Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт поделился ожиданиями от реванша с Александром Поветкиным.
Уайт пообещал Поветкину войну в поединке-реванше
  • @povetkinalexandr
  • Instagram

В их первом бою россиянин победил нокаутом в пятом раунде и завоевал временный чемпионский пояс по версии WBC.

«Я никогда не боялся проиграть. Я настоящий боец, готовый сразиться с кем угодно и когда угодно. Поздравляю своего соперника, но в декабре мы устроим войну. И это будет красиво. Наблюдайте, как я вознесусь на вершину», — написал Уайт в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Поветкин рассказал о своём отношении к украинцу Александру Усику.

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