Константин Цзю поздравил сына с победой над Хорном

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Знаменитый в прошлом боксёр Константин Цзю поздравил своего сына Тима с 16-й победой в карьере.
Константин Цзю поздравил сына с победой над Хорном
  • globallookpress.com

26 августа в австралийском Таунсвилле Цзю-младший техническим нокаутом одолел Джеффа Хорна.

«Только что закончился поединок моего сына Тимохи, который одержал очень важную и нужную победу для своей карьеры. Надеюсь, что мои поклонники перебрались на твою сторону. Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои. Я тебя люблю. Поздравляю», — сказал Цзю-старший в видеообращении, выложенном в Instagram.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю объявил о намерении стать чемпионом мира в 2020 году.

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