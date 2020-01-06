Сын Кости Цзю объявил о намерении стать чемпионом мира в 2020 году

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, заявил о намерении завоевать титул в наступившем году.

«В 2020 году я хочу завоевать титул чемпиона мира. Хочу драться с соперниками мирового класса. Я работаю с нужными людьми, доверяю своим способностям и знаю, куда должен стремиться. Хотел бы устроить титульный бой за звание чемпиона мира в Австралии», — приводит слова спортсмена fightnews.com.

25-летний Цзю-младший начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года, одержав с тех пор 15 побед в 15 поединках. Он выступает в категории до 69 кг.

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