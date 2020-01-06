Сын Кости Цзю объявил о намерении стать чемпионом мира в 2020 году
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«В 2020 году я хочу завоевать титул чемпиона мира. Хочу драться с соперниками мирового класса. Я работаю с нужными людьми, доверяю своим способностям и знаю, куда должен стремиться. Хотел бы устроить титульный бой за звание чемпиона мира в Австралии», — приводит слова спортсмена fightnews.com.
25-летний Цзю-младший начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года, одержав с тех пор 15 побед в 15 поединках. Он выступает в категории до 69 кг.
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