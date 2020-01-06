Беспутин поделился мнением о бое между Кадыровым и Емельяненко
- РИА Новости
«Способствуют ли такие противостояния популяризации спорта? Конечно, хотя это тоже шоу. Вы же об этом говорите, значит, такие события популярны», — выразил своё мнение боксёр в интервью RT.
При этом он признался, что ему сложно говорить, стоит ли проводить подобные поединки.
«Я не спортивный функционер. Занимаюсь своим делом — спортом, поэтому сложно рассуждать о шоу, о хайпе, мне такие вещи не нужны. А в боксе мне интересна исключительно спортивная составляющая», — добавил Беспутин.
Ранее Беспутин назвал лучшего боксёра современности.