Беспутин поделился мнением о бое между Кадыровым и Емельяненко

Короткая ссылка
Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин высказался о возможном проведении боя между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Беспутин поделился мнением о бое между Кадыровым и Емельяненко
  • РИА Новости

«Способствуют ли такие противостояния популяризации спорта? Конечно, хотя это тоже шоу. Вы же об этом говорите, значит, такие события популярны», — выразил своё мнение боксёр в интервью RT.

При этом он признался, что ему сложно говорить, стоит ли проводить подобные поединки. 

«Я не спортивный функционер. Занимаюсь своим делом — спортом, поэтому сложно рассуждать о шоу, о хайпе, мне такие вещи не нужны. А в боксе мне интересна исключительно спортивная составляющая», — добавил Беспутин.

Ранее Беспутин назвал лучшего боксёра современности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить