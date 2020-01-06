Беспутин поделился мнением о бое между Кадыровым и Емельяненко

Чемпион Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин высказался о возможном проведении боя между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

«Способствуют ли такие противостояния популяризации спорта? Конечно, хотя это тоже шоу. Вы же об этом говорите, значит, такие события популярны», — выразил своё мнение боксёр в интервью RT.

При этом он признался, что ему сложно говорить, стоит ли проводить подобные поединки.

«Я не спортивный функционер. Занимаюсь своим делом — спортом, поэтому сложно рассуждать о шоу, о хайпе, мне такие вещи не нужны. А в боксе мне интересна исключительно спортивная составляющая», — добавил Беспутин.

Ранее Беспутин назвал лучшего боксёра современности.