Футболист «Аякса» не смог доиграть матч из-за отключения имплантируемого дефибриллятора
- Reuters
На 79-й минуте матча игрок упал на газон и начал кричать, указывая на грудь. Тем не менее футболист смог самостоятельно покинуть поле, после чего был заменён.
После матча главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в интервью Ziggo Sport заявил, что у Блинда на несколько секунд отключился имплантируемый дефибриллятор-кардиоверетр, который контролирует работу его сердечной мышцы.
Ранее сообщалось, что Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.