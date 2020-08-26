Футболист «Аякса» не смог доиграть матч из-за отключения имплантируемого дефибриллятора

Короткая ссылка
Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд не смог доиграть контрольный матч с берлинской «Гертой» (1:0) из-за сбоя имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора.
Футболист «Аякса» не смог доиграть матч из-за отключения имплантируемого дефибриллятора
  • Reuters

На 79-й минуте матча игрок упал на газон и начал кричать, указывая на грудь. Тем не менее футболист смог самостоятельно покинуть поле, после чего был заменён.

После матча главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в интервью Ziggo Sport заявил, что у Блинда на несколько секунд отключился имплантируемый дефибриллятор-кардиоверетр, который контролирует работу его сердечной мышцы. 

Ранее сообщалось, что Блинд может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить