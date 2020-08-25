Газизов отреагировал на невызов Соболева в сборную России

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие форварда красно-белых Александра Соболева в заявке сборной России на ближайшие матчи национальной команды в рамках Лиги наций.
Газизов отреагировал на невызов Соболева в сборную России
  • РИА Новости

«Это выбор тренера национальной сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат — и он принимает решения. Мы можем лишь поддерживать Черчесова как тренера сборной», — заявил Газизов «Чемпионату».

Первый матч Лиги наций сборная России сыграет 3 сентября с сербами на «ВТБ Арене» в Москве. Во второй встрече на выезде команда Черчесова проведёт поединок со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее первый тренер Соболева заявил, что Саша может первым пойти на примирение с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить