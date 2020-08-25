Газизов отреагировал на невызов Соболева в сборную России

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие форварда красно-белых Александра Соболева в заявке сборной России на ближайшие матчи национальной команды в рамках Лиги наций.

«Это выбор тренера национальной сборной. Что тут обсуждать? Он ответственный за результат — и он принимает решения. Мы можем лишь поддерживать Черчесова как тренера сборной», — заявил Газизов «Чемпионату».

Первый матч Лиги наций сборная России сыграет 3 сентября с сербами на «ВТБ Арене» в Москве. Во второй встрече на выезде команда Черчесова проведёт поединок со сборной Венгрии 6 сентября.

Ранее первый тренер Соболева заявил, что Саша может первым пойти на примирение с Дзюбой.