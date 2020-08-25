Первый тренер Соболева: Саша может первый пойти на примирение с Дзюбой

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Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался о конфликте футболиста с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Первый тренер Соболева: Саша может первый пойти на примирение с Дзюбой
  • РИА Новости

«Я не знаю, в чём неприязнь Дзюбы и Соболева. У Саши был тяжёлый период, связанный с семьёй. Может, он просто вспылил на поле. Мы помним, что его все сравнивают с Артёмом, а он говорит: «Я не второй Дзюба, я Соболев». Дзюба опытный, могли бы просто свести их, поговорить и решить этот вопрос. Видимо, сейчас не захотели раздувать эту проблему», — цитирует Горбунова «Чемпионат».

Также первый тренер Соболева считает конфликт между своим воспитанником и Дзюбой слишком раздутым. 

«Может быть, невызов в сборную — это даже хорошо, пускай отдохнёт, восстановится. Если он будет так же продолжать играть, то сборная никуда не денется. Эта ситуация не пригнёт Сашу, у него пробивной характер. Так как я знаком с Сашей с детства, то знаю, что он может первый пойти на примирение и позвонить. Соболев не злопамятный. Конфликт между Дзюбой и им считаю чисто игровым. Его просто раздули», — добавил Горбунов.

Между Соболевым и Дзюбой возникла перепалка во время полуфинала Кубка России. Позднее конфликт продолжился в прессе.

Ранее Черчесов заявил, что не считает, что он должен улаживать конфликт Соболева и Дзюбы.

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