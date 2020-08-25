Гендиректор «Зенита» прокомментировал вызов Мостового в сборную России

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов полузащитника Андрея Мостового в сборную России по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА.

«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов всегда вызывает игроков, на которых он может рассчитывать. Мостовой очень неплохо проявил себя и в «Сочи», и в «Зените». Уверен, что вызов в сборную — это всегда большая честь и стимул, особенно для молодого игрока», — приводит слова Медведева ТАСС.

Для 22-летнего хавбека это первый вызов в сборную России.

В сезоне-2019/20 Мостовой на правах аренды играл за «Сочи», провёл 25 матчей в Российской премьер-лиге и стал автором шести голов и пяти голевых передач. На старте нынешнего сезона он отдал одну голевую передачу в четырёх матчах.

Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА.