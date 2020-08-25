Гендиректор «Зенита» прокомментировал вызов Мостового в сборную России
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- РИА Новости
«Главный тренер сборной России Станислав Черчесов всегда вызывает игроков, на которых он может рассчитывать. Мостовой очень неплохо проявил себя и в «Сочи», и в «Зените». Уверен, что вызов в сборную — это всегда большая честь и стимул, особенно для молодого игрока», — приводит слова Медведева ТАСС.
Для 22-летнего хавбека это первый вызов в сборную России.
В сезоне-2019/20 Мостовой на правах аренды играл за «Сочи», провёл 25 матчей в Российской премьер-лиге и стал автором шести голов и пяти голевых передач. На старте нынешнего сезона он отдал одну голевую передачу в четырёх матчах.
Ранее сообщалось, что Луценко и Мостовой вызваны в сборную России на матчи Лиги наций УЕФА.