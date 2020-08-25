Газизов ответил, попадёт ли Кокорин в заявку «Спартака» на матч с «Ротором»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов ответил на вопрос, попадёт ли нападающий Александр Кокорин в заявку команды на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

«Все игроки основного состава должны полететь на матч. У нас есть определённые повреждения у некоторых футболистов, но называть их не буду. Стоит ли ждать Кокорина в заявке на матч? Это прерогатива тренера, лучше спрашивать у него», — приводит слова Газизова Sport24.

Матч «Ротор» — «Спартак» состоится 26 августа. Начало — в 18:30 мск.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы не сыграл ещё ни одного матча за новую команду.

Ранее появилась информация, что Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не ранее конца сентября.