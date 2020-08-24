СМИ: Кокорин сможет дебютировать за «Спартак» не ранее конца сентября

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин восстановится от травмы и сможет дебютировать за команду не раньше конца сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть ещё в четырёх турах», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, форвард точно не примет участия в матчах с «Ротором», «Арсеналом», ЦСКА и «Рубином».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил четыре стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов выразил сомнение в том, что Кокорин сможет вписаться в игру красно-белых.