Орлов: Кокорин для меня не является профессионалом на 100%

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил сомнения в том, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин сможет вписаться в игру красно-белых.
Орлов: Кокорин для меня не является профессионалом на 100%

«По Кокорину у меня есть сомнения. Не знаю, как он себя поведёт. Порой его решения какие-то... На него кто-то может повлиять. Для меня Кокорин не является профессионалом на 100%. Футболисты должны понять: нужно убрать всё постороннее, что мешает профессии. Сомнительных друзей, пиво, виски, сигареты, гулянки эти. Подчини себя футболу!» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

При этом он выразил надежду, что Кокорин изменился, так как он считает его способным игроком.

«Но он из категории тех героев сказок, которых могут увести в сторону. Когда играл за «Сочи» зачем-то сфотографировался в компании друзей. А ведь существовали ограничения по коронавирусу. Ты должен всё время думать о профессии!» — добавил Орлов.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил четыре стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Орлов выразил уверенность, что Кокорин не перейдёт в «Рому».

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