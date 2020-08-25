Президент «Манчестер Сити» прокомментировал решение CAS по апелляции на отстранение от еврокубков

Президент английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я был уверен, что правда восторжествует, но больше всего меня беспокоило то, как это отвлекает всех нас, в особенности команду. Всё, что меня действительно волнует, — это вернуться к тому, что у нас получается лучше всего: играть в футбол, вести свой бизнес, двигаться вперёд и не отвлекаться. В Лиге чемпионов наша цель та же — выиграть, поэтому я думаю, что в целом опыт этого сезона оставил нам некоторое разочарование, но также и много положительных моментов, на которые можно опираться», — приводит слова Аль-Мубарака пресс-служба клуба.

В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей. 13 июля стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков, а также уменьшил штраф клуба с €30 млн до €10 млн.

Ранее тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити».