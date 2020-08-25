Президент «Манчестер Сити» прокомментировал решение CAS по апелляции на отстранение от еврокубков
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«Я был уверен, что правда восторжествует, но больше всего меня беспокоило то, как это отвлекает всех нас, в особенности команду. Всё, что меня действительно волнует, — это вернуться к тому, что у нас получается лучше всего: играть в футбол, вести свой бизнес, двигаться вперёд и не отвлекаться. В Лиге чемпионов наша цель та же — выиграть, поэтому я думаю, что в целом опыт этого сезона оставил нам некоторое разочарование, но также и много положительных моментов, на которые можно опираться», — приводит слова Аль-Мубарака пресс-служба клуба.
В феврале палата УЕФА по финансовому контролю отстранила «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовала клуб на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей. 13 июля стало известно, что СAS отменил решение УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков, а также уменьшил штраф клуба с €30 млн до €10 млн.
Ранее тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити».