Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» в матче плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» в матче плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 135:115 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 30 очков и десяти ассистов оформил Леброн Джеймс. По 18 очков набрали Энтони Дэвис и Кайл Кузьма.

В составе «Портленда» дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Юсуф Нуркич. Ещё 18 очков в активе Си Джей Макколума. Кармело Энтони набрал 16 очков.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра состоится 27 августа.

Ранее сообщалось, что «Майами» обыграл «Индиану» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.

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