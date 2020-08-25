«Майами» обыграл «Индиану» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Майами Хит» одержал победу над «Индиана Пейсерс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 99:87 в пользу клуба из Флориды.

В составе «Майами» 23 очка набрал Горан Драгич. Ещё 16 очков команде принёс Тайлер Хирро. Бэм Адебайо записал в свой актив дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов.

За «Индиану» 25 очков набрал Виктор Оладипо. Дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов активе Майлза Тёрнера. Ещё 21 очко набрал Ти Джей Уоррен.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Рэпторс», которые вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии плей-офф с «Орландо».