Орлов уверен, что Кокорин не перейдёт в «Рому»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов не верит в возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в итальянский футбольный клуб «Рома».

«Это просто трепотня. «Рома» никогда его не возьмёт. И потом сколько римлянам нужно заплатить «Спартаку»? Помню, был интерес к Кокорину из Испании. Но всё же в зарплату упирается. Кто ему там заплатит €2 млн?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил четыре стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Александр Мостовой назвал странной ситуацию с травмой Кокорина.