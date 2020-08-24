Мостовой назвал странной ситуацию с травмой Кокорина

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Бывший полузащитник московского «Спартак» Александр Мостовой высказался о ситуации с травмой форварда команды Александра Кокорина.
Мостовой назвал странной ситуацию с травмой Кокорина
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«Ситуация с травмой Кокорина выглядит странно. Никто не говорит, что у него. Вроде Кокорин тренировался перед игрой с «Локомотивом», говорили, что будет в заявке. В предыдущем туре такая же ситуация. Каждый раз он вроде тренируется, и каждый раз что-то мешает сыграть. Объявили бы уже нормально, и все бы успокоились. Чего скрывать-то?» — цитирует Мостового РИА Новости.

Он также выразил сомнение по поводу места для Кокорина в составе «Спартака» из-за высокой конкуренции в нападении красно-белых.

«А где место Кокорину? Все форварды не могут ведь одновременно выйти на поле. Но у кого-то может не пойти игра, замена, и всё — Кокорин в составе», — добавил Мостовой.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил четыре стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Доменико Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак».

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