Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, когда нападающий команды Александр Кокорин сможет выйти на поле.
Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

«Травма не позволяет Кокорину тренироваться. Это печально, потому что Кокорин — опытный и высококлассный футболист. К сожалению, так бывает. Игрок пришёл, сразу получил травму. Непросто вернуться быстро. Надеюсь, после паузы на сборные он сыграет», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

До перерыва на матчи сборных, который будет в начале сентября, «Спартак» проведёт ещё два матча в чемпионате.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил четыре стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее гендиректор красно-белых Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе к нападающему команды Александру Кокорину со стороны итальянского футбольного клуба «Рома».

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