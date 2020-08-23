Газизов: если по Кокорину будет предложение от топ-клуба, то «Спартак» рассмотрит его

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе к нападающему команды Александру Кокорину со стороны итальянского футбольного клуба «Рома».

«Слухи про «Рому»? Я не могу комментировать те вещи, которые происходят в тишине. Мы договаривались, что, когда он придёт, если будут предложения от топ-клубов, мы будем их рассматривать. В его пользу», — цитирует Газизова «Чемпионат».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Газизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина.