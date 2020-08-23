Газизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о восстановлении нападающего команды Александра Кокорина.
Газизов признался, что в «Спартаке» неправильно выстроили восстановление Кокорина

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка: мы чуть-чуть неправильно выстроили восстановление, и поэтому всё затянулось. Вчера он вышел в общей группе, и это очень хороший знак. Ждём его на поле», — цитирует Газизова «Чемпионат».

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Кокорин рассказал о восстановлении после травмы.

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