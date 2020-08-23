Кокорин рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Со здоровьем всё нормально, с каждым днём всё лучше и лучше. Надеюсь, что скоро появлюсь на поле. Тяжело сказать, до паузы на сборные или после», — цитирует Кокорина «Чемпионат».

По его словам, изначально он думал, что у него мышечный спазм, но в ходе медосмотра была выявлена мышечная травма, и стало понятно, что придётся пропустить две-три недели.

«При подписании контракта у меня не было травмы, я получил её здесь. Нужно чуть-чуть подождать. Я начал тренироваться в общей группе, но ещё некоторые вещи делаю индивидуально», — добавил Кокорин.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но пропустил три стартовых матча РПЛ из-за травмы, полученной ещё перед первым туром. До этого форвард выступал за «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

Ранее Кокорин отреагировал на информацию об интересе «Ромы».