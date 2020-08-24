Стали известны сроки восстановления нападающего «Каролины» Свечникова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал о сроках восстановления российского форварда Андрея Свечникова.

«Сейчас он проходит лечение. По сути, это растяжение связок. Мы сделали и рентгеновский снимок, и МРТ, и они ничего не показали, кроме растяжения. Я видел его недавно, он сказал, что чувствует себя хорошо, поэтому нет причин думать, что он не будет готов к началу следующего сезона», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

Свечников получил растяжение лодыжки в третьем матче первого раунда плей-офф Западной конференции с «Бостон Брюинз».

Ранее стало известно, что нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом игры NHL.