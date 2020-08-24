Овечкин второй раз за карьеру стал лицом видеоигры серии NHL

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом видеоигры NHL 21.

Об этом сообщает компания EA Sports, которая занимается разработкой хоккейного симулятора.

«Овечкин и его наследие на льду и за его пределами помогут нам продемонстрировать новое поколение геймплея игр серии в NHL 21», — приводит слова исполнительного продюсера игры Шона Рамджасингха пресс-служба «Кэпиталз».

До этого Овечкин уже был лицом видеоигры в 2007 году.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда обсудят с Овечкиным новый контракт.