Овечкин второй раз за карьеру стал лицом видеоигры серии NHL

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лицом видеоигры NHL 21.
Овечкин второй раз за карьеру стал лицом видеоигры серии NHL
  • Reuters

Об этом сообщает компания EA Sports, которая занимается разработкой хоккейного симулятора.

«Овечкин и его наследие на льду и за его пределами помогут нам продемонстрировать новое поколение геймплея игр серии в NHL 21», — приводит слова исполнительного продюсера игры Шона Рамджасингха пресс-служба «Кэпиталз».

До этого Овечкин уже был лицом видеоигры в 2007 году.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда обсудят с Овечкиным новый контракт.

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