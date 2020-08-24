Овечкин второй раз за карьеру стал лицом видеоигры серии NHL
- Reuters
Об этом сообщает компания EA Sports, которая занимается разработкой хоккейного симулятора.
«Овечкин и его наследие на льду и за его пределами помогут нам продемонстрировать новое поколение геймплея игр серии в NHL 21», — приводит слова исполнительного продюсера игры Шона Рамджасингха пресс-служба «Кэпиталз».
До этого Овечкин уже был лицом видеоигры в 2007 году.
Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда обсудят с Овечкиным новый контракт.
Recognize Greatness with The Great Eight himself 🏒🔥 @ovi8 is your #NHL21 global cover athlete! 💪 pic.twitter.com/OdToWCZU0O— EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) August 24, 2020