СМИ: Восьмикратный олимпийский чемпион Болт сдал положительный тест на коронавирус

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Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира ямайский спринтер Усэйн Болт получил положительный результат теста на коронавирус.
СМИ: Восьмикратный олимпийский чемпион Болт сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает Daily Mail, спортсмен сдал тест несколько дней назад, а его результаты стали известны 23 августа. При этом 21 августа Болт устроил на Ямайке вечеринку по случаю своего дня рождения. На ней присутствовали полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и хавбек немецкого «Байера» Леон Бейли.

Ранее сообщалось, что УЕФА обсудит сохранение изменённого из-за коронавируса формата плей-офф еврокубков.

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